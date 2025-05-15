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Fatih Terimli Al Shabab Al Riyadh'ı üçledi

Fatih Terimli Al Shabab Al Riyadh'ı üçledi

22:2115/05/2025, Thursday
AA
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Futbolcuların galibiyet pozu.
Futbolcuların galibiyet pozu.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh'ı 3-1 yendi.


Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 15. dakikada Musab Aljuwayr, 44. dakikada Haroune Camara ve 90+2. dakikada Cristian Guanca'nın golleriyle galibiyete ulaştı.


Al Riyadh'ın golünü ise 29. dakikada penaltıdan Bernard Mensah kaydetti.


Bu sonuçla 6. sıradaki Al Shabab puanını 57 yaptı. Al Riyadh ise 38 puanla 9. sırada yer aldı.




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