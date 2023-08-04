|
Spor

Fazla antrenman Zaniolo'ya yaramadı

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris ile evinde yaptığı rövanşta Nicolo Zaniolo'nun kadroya alınmaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. 23 yaşındaki İtalyan oyuncunun gözden çıkarıldığı iddia edilirken, antrenmanda aşırı yüklenme sonucu sakatlandığı öğrenildi.

Umut Yılmaz
09:50 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zaniolo'nun adı Juventus ile anılıyor.

Zaniolo'nun adı Juventus ile anılıyor.

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Nicolo Zaniolo sürpriz bir şekilde kadroda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlık açıklaması yapsa da transfer iddiaları gündeme geldi.


Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; İtalyan yıldız, Zalgiris maçından önceki son taktik idmanının ardından ekstra şut çalışması yaptı. Bu çalışmalar sırasında kasığında ağrı hisseden 23 yaşındaki golcü futbolcu, maç günü ağrıları geçmeyince teknik heyeti bilgilendirerek sabah saatlerinde hastaneye kontrole gitti. Maç günü Zaniolo'yu riske etmek istemeyen Okan Buruk, genç yıldızı Zalgiris kadrosuna dahil etmedi.


En az 30 milyon euro

Nicolo Zaniolo, yaz transfer dönemi başladığı günden bu yana birçok kulübün transfer listesinde yer aldı. Galatasaray ise İtalyan oyuncu için gelen takas önerilerini geri çevirdi. Kontratında 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Zaniolo için 30 milyon Euro'nun üzerindeki teklifler değerlendirmeye alınacak. Juventus'un kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki oyuncu, Milan'ın da transfer listesinde yer alıyor. İtalyan yıldızın Galatasaray'a transfer olmasına ön ayak olan menajer George Gardi'nin Suudi Arabistan ekipleriyle de Zaniolo için görüştüğü öğrenildi.




#Galatasaray
#Zaniolo
#transfer haberleri
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş KF Tirana'yı 2-0 mağlup ederek tur atladı