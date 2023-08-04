Fazla antrenman Zaniolo'ya yaramadı

Zaniolo'nun adı Juventus ile anılıyor.
Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Nicolo Zaniolo sürpriz bir şekilde kadroda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlık açıklaması yapsa da transfer iddiaları gündeme geldi.
Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; İtalyan yıldız, Zalgiris maçından önceki son taktik idmanının ardından ekstra şut çalışması yaptı. Bu çalışmalar sırasında kasığında ağrı hisseden 23 yaşındaki golcü futbolcu, maç günü ağrıları geçmeyince teknik heyeti bilgilendirerek sabah saatlerinde hastaneye kontrole gitti. Maç günü Zaniolo'yu riske etmek istemeyen Okan Buruk, genç yıldızı Zalgiris kadrosuna dahil etmedi.
Nicolo Zaniolo, yaz transfer dönemi başladığı günden bu yana birçok kulübün transfer listesinde yer aldı. Galatasaray ise İtalyan oyuncu için gelen takas önerilerini geri çevirdi. Kontratında 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Zaniolo için 30 milyon Euro'nun üzerindeki teklifler değerlendirmeye alınacak. Juventus'un kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki oyuncu, Milan'ın da transfer listesinde yer alıyor. İtalyan yıldızın Galatasaray'a transfer olmasına ön ayak olan menajer George Gardi'nin Suudi Arabistan ekipleriyle de Zaniolo için görüştüğü öğrenildi.