Fazla antrenman Zaniolo'ya yaramadı

Nicolo Zaniolo, yaz transfer dönemi başladığı günden bu yana birçok kulübün transfer listesinde yer aldı. Galatasaray ise İtalyan oyuncu için gelen takas önerilerini geri çevirdi. Kontratında 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Zaniolo için 30 milyon Euro'nun üzerindeki teklifler değerlendirmeye alınacak. Juventus'un kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki oyuncu, Milan'ın da transfer listesinde yer alıyor. İtalyan yıldızın Galatasaray'a transfer olmasına ön ayak olan menajer George Gardi'nin Suudi Arabistan ekipleriyle de Zaniolo için görüştüğü öğrenildi.