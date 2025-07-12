Felipe Augusto'dan dikkat çeken itiraf: Trabzon'a iner inmez açıkladı

"Transfer teklifinden taraftarların haberi olduğunda sosyal medyada bütün hesaplarım fethedilmiş gibiydi. Herkes bir anda yorumlar yazarak beni buraya davet etti. Bu beni çok mutlu ediyor"

"Hocamızın burada çok önemli santrafor olduğunun farkındayım. Aslında burayı tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi de hocamız. Bir santrafor olarak Fatih Tekke'den öğreniyor olabilmek benim için de büyük avantaj olacak."