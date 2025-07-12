Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Felipe Augusto'dan dikkat çeken itiraf: Trabzon'a iner inmez açıkladı

Felipe Augusto'dan dikkat çeken itiraf: Trabzon'a iner inmez açıkladı

16:4112/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Felipe Augusto
Felipe Augusto

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto şehre geldi ve açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Felipe Augusto şehre geldi. Brezilyalı futbolcu, kendisini karşılamaya gelen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Felipe Augusto'nun açıklamaları şöyle;
'Hesaplarım fethedilmiş gibiydi'

"Transfer teklifinden taraftarların haberi olduğunda sosyal medyada bütün hesaplarım fethedilmiş gibiydi. Herkes bir anda yorumlar yazarak beni buraya davet etti. Bu beni çok mutlu ediyor"

'Sebeplerden bir tanesi de hocamız'

"Hocamızın burada çok önemli santrafor olduğunun farkındayım. Aslında burayı tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi de hocamız. Bir santrafor olarak Fatih Tekke'den öğreniyor olabilmek benim için de büyük avantaj olacak."






#Trabzonspor
#Felipe Augusto
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa maddeleri sıralandı! Taşerona kadro ne zaman onaylanacak?