Fenerbahçe Al Shamal'ı farklı geçti (ÖZET)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal’ı 4-2 yendi. Can Bartu Tesisleri’nde oynanan maçta sarı-lacivertlilerin gollerini 10. dakikada Bruma, 60’da Valencia, 66’da Berisha ve 88’de Serdar Dursun atarken, Katar ekibinin golleri 54. dakikada Amjad Atwan, 75’de Muhammed Al Sayed’den geldi.
Bütün oyuncular oynadı
Maça Fenerbahçe; Altay, Osayi- Samuel, Szalai, Min-Jae, Ferdi, İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Bruma, Samatta on biriyle çıktı. Teknik direktör Jorge Jesus, ikinci yarıda Altay-Osman Ertuğrul, Osayi-Samuel-Burak Kapacak, Min-Jae-Yiğit Efe Demir, Szalai-Caulker, Ferdi-Novak, İrfan Can-İsmail Yüksek, Zajc-Pelkas, Lincoln-Rossi, Bruma-Valencia, Samatta-Berisha değişiklikleri yaptı.
- Caulker 29 dakika sonra çıktı
- 59. dakikada ise Mert Hakan yerini Serdar Dursun’a bıraktı. İkinci yarı da oyuna giren Caulker 29 dakika sonra Jesus tarafından kenara alındı ve yerine genç oyuncu Uğur Kaan Yıldız girdi. Novak stopere geçerken, Uğur Kaan ise sol bekte oynadı.