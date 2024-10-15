THY Euroleague 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'a 57-76 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon Euroleague'deki ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 3. hafta karşılaşmasında Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk etti.
Ataşehir'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 57-76 mağlup tamamladı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki ilk yenilgisini aldı.
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ SAYILAR
Fenerbahçe Beko: Baldwin 3, Hayes-Davis 20, Zagars 2, Colson 9, Marjanovic, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 3, Hall 10, Pierre 5, Melli 1, Birch 2
Kızılyıldız: McIntyre 8, Canaan 3, Kalinic 7, Bolomboy 18, Daum 14, Teodosic 2, Mitrovic 7, Nedovic 17, Dobric, Giedraitis, Dos Santos, Davidovac
FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ PERİYOT SONUÇLARI
1. periyot: 12-26
Devre: 31-38
3. periyot: 42-54