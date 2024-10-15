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Fenerbahçe Beko Euroleague'deki ilk yenilgisini aldı: Kızılyıldız'a mağlup |ÖZET

Fenerbahçe Beko Euroleague'deki ilk yenilgisini aldı: Kızılyıldız'a mağlup |ÖZET

22:4315/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertliler ilk yenilgisini aldı.
Sarı-lacivertliler ilk yenilgisini aldı.

THY Euroleague 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'a 57-76 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon Euroleague'deki ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 3. hafta karşılaşmasında Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk etti.


Ataşehir'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 57-76 mağlup tamamladı.


Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki ilk yenilgisini aldı.


Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.


FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ SAYILAR

Fenerbahçe Beko: Baldwin 3, Hayes-Davis 20, Zagars 2, Colson 9, Marjanovic, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 3, Hall 10, Pierre 5, Melli 1, Birch 2

Kızılyıldız: McIntyre 8, Canaan 3, Kalinic 7, Bolomboy 18, Daum 14, Teodosic 2, Mitrovic 7, Nedovic 17, Dobric, Giedraitis, Dos Santos, Davidovac


FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot: 12-26

Devre: 31-38

3. periyot: 42-54


FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçının özetini izlemek için



#Fenerbahçe Beko
#Kızılyıldız
#THY Euroleague

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