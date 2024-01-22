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Spor

Fenerbahçe Beko bir aylık transferi açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona forması giyen Fransız uzun forvet Amine Noua'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler 1 aylık sözleşme yapıldı.

15:35 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:37 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Amine Noua
Amine Noua

Fenerbahçe Beko, son olarak İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona forması giyen Fransız uzun forvet Amine Noua'yı kadrosuna kattı.


Fransız oyuncuyla 1 aylık sözleşme imzalandı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amine Noua'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz"


Amine Noua nereden transfer oldu?

2023-24 sezonuna Hapoel Holon formasıyla başlayan Noua, Aralık ayında ise İtalyan ekibi Bertram Derthona Tortona’ya transfer oldu. Fransız forvet, Holon formasıyla Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında bu sezon dört müsabakada forma giyerek 14.0 sayı, 6.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


Fransız basketbolcunun kariyerinde 3 Fransa Ligi, 2 de Fransa Kupası şampiyonlukları bulunuyor.




#Fenerbahçe Beko
#Amine Noua
#Transfer
10 saat önce
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