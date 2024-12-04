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Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia'ya kaybetti

Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia'ya kaybetti

Haber Merkezi
09:154/12/2024, Çarşamba
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Baskonia-Fenerbahçe Beko
Baskonia-Fenerbahçe Beko

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Baskonia'ya 88-76 yenildi.

EuroLeague’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia’ya 88-76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Baskonia, 6’ncı galibiyetini alırken; sarı-lacivertli ekip, 4’üncü kez parkeden yenilgi ile ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Baskonia’da 17 sayı kaydeden Markus Howard oldu.


Mücadeleye iyi başlayan Baskonia, ilk 5 dakikayı 13-6 önde geçti. Baskonia, periyodun kalan bölümünde farkı açtı ve ilk çeyrek 26-12 tamamlandı. İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren Baskonia, soyunma odasına 45-25 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe farkı 16 sayıya indirdi ve final periyoduna 63-47’lik skorla geçildi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Baskonia, maçı 88-76 kazandı.


Salon:
Buesa
Hakemler
: Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya)
Baskonia
: Howard 17, Forrest 2, Sedekerskis 12, Hall 14, Moneke 9, Raieste 3, Rogkavopoulos 15, Diop 2, Baldwin 14
Fenerbahçe Beko:
Baldwin 10, Guduric 10, Colson 5, Hayes-Davis 11, Birch 9, Melli 5, Sertaç Şanlı, Mays, Biberovic 13, Zagars 13, Mert Ekşioğlu
1. periyot:
26-12
Devre:
45-25
3. periyot
: 63-47
Beş faulle çıkan:
39.28 Howard (Baskonia)


#Fenerbahçe Beko
#Baskonia
#THY Avrupa Ligi

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