Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia'ya kaybetti

EuroLeague’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia’ya 88-76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Baskonia, 6’ncı galibiyetini alırken; sarı-lacivertli ekip, 4’üncü kez parkeden yenilgi ile ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Baskonia’da 17 sayı kaydeden Markus Howard oldu.