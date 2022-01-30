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Fenerbahçe Ghislain Konan ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Fransa’nın Reims kulübünde forma giyen Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan için kulübüyle ve kendisiyle el sıkıştı. Fenerbahçe, fazla ücret isteyen menajer ile aradaki sorunları da çözerek transferi bitirmek istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Ghislain Konan ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu
Ghislain Konan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Ara transferde kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında sol bek de yer alan Fenerbahçe, Fransa’nın Reims takımın formasını giyen Fildişi Sahilli Ghislain Konan’ın transferi konusunda adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Reims ile anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, Konan ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Ghislain Konan ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe’nin Reims kulübüyle 2.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaştığı, Konan’la ise 1 milyon euro ve başarı bonusları içeren bir yıllık ücretle anlaşmaya vardığı öğrenildi. 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Konan’ın da Fenerbahçe’nin transfer teklifini kabul ettiği, ancak 26 yaşındaki oyuncunun menajerinin fazla ücret istemesi nedeniyle sorun yaşandığı kaydedildi.Sarı-lacivertliler bu sorunu da çözerek, transferi kısa sürede nokta koymak istiyor.

  • İngiliz ekipleri Watford ve Southampton'ın da devreye girdiği Konan bu sezon 17 maçta, 1 gol ve 2 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Ghislain Konan'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

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