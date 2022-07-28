Fenerbahçe Luan Peres ile anlaştı: Bu akşam İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya'dan Luan Peres'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Luan Peres İstanbul'a geliyor
Fransız ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, sözleşme detaylarını konuşmak için Peres'i İstanbul'a davet etti. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- Geçtiğimiz sezon başında Santos'tan 4.5 milyon euro karşılığında transfer olan Luan Peres, stoperin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor. Brezilyalı oyuncu geride bıraktığımız sezon 49 karşılaşmada, 3 asist yapmıştı.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Luan Peres, sözleşme görüşmeleri için bu akşam 22.30’da İstanbul’da olacak. pic.twitter.com/HOerQUnBTz
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Luan Peres, sözleşme görüşmeleri için bu akşam 22.30’da İstanbul’da olacak. pic.twitter.com/HOerQUnBTz— SPOR (@yenisafakspor) July 28, 2022