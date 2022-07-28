Spor Fenerbahçe Luan Peres ile anlaştı Bu akşam İstanbula geliyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe Luan Peres ile anlaştı: Bu akşam İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Marsilya forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Luan Peres ile anlaşma sağladı. Stoper ve sol bek olarak oynayabilen Peres'in bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Luan Peres ile anlaştı: Bu akşam İstanbula geliyor
Transfermarkt verilerine göre Luan Peres'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya'dan Luan Peres'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Luan Peres İstanbul'a geliyor

Fransız ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, sözleşme detaylarını konuşmak için Peres'i İstanbul'a davet etti. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

  • Geçtiğimiz sezon başında Santos'tan 4.5 milyon euro karşılığında transfer olan Luan Peres, stoperin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor. Brezilyalı oyuncu geride bıraktığımız sezon 49 karşılaşmada, 3 asist yapmıştı.

Jorge Jesus: Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık
SPOR
Jorge Jesus: Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık

Osmanlı ahlakını yansıtıyor

Osmanlı ahlakını yansıtıyor

Birçok kişi ne amaçla kullanıldıklarından habersiz.
60 ülkeye satılıyor

60 ülkeye satılıyor

'Kırmızı mesai' kavurucu sıcağa rağmen devam ediyor.
Türkiyenin doğal gaz depolama tesisleri kışa hazır

Camsil ve bezle <br>döve döve uzaklaştırdı

Camsil ve bezle
döve döve uzaklaştırdı

​Hollanda cesur Türk anneyi konuşuyor.

Denizden çıktı: Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı.

PKK/KCK'nın yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.