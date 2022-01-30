Spor Fenerbahçeden sürpriz transfer hamlesi Pazartesi günü açıklanabilir
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Pazartesi günü açıklanabilir

Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde sezona devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli takımın, Borussia Dortmund forması giyen Alman oyuncu Nico Schulz ile görüştüğü ve transferin kısa süre içerisinde açıklanabileceği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Nico Schulz transferini kısa süre içinde bitirebilir
Transfermarkt verilerine göre Nico Schulz'un güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de ağırlık sol bek ve forvete verildi. Bu iki bölge için oyuncu arayışlarına devam eden sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği futbolcuları kadrosuna katmak istiyor.

Fransa’nın Reims kulübünde forma giyen Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncunun transferinde son anda pürüz çıkması durumunda B Planı'nı da belirledi.

Fenerbahçe Nico Schulz transferini pazartesi günü bitirebilir

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen Nico Schulz ile görüşen sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncuya sıcak bakıyor. Aynı zamanda Alman sol bek oyuncusunun da sarı-lacivertli takıma gelmeye hazır olduğu kaydedildi. Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki sol bekin transferini pazartesi gününe kadar bitirebileceği de ifade edildi.

  • Bu sezon Dortmund ile 17 maçta süre alan Schulz, 2019 yılında Hoffenheim'dan 25.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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