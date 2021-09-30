Fenerbahçe Kadıköy'de dağıldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u ağırladı. Mücadeleyi Yunan temsilcisi 3-0 kazandı.
Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Tiquinho Soares ve 62 ile 68. dakikalarda Giorgos Masouras attı. Alınan bu sonucun ardından temsilcimiz Fenerbahçe grupta 1 puanda kaldı. Olympiakos ise 6 puanla zirvede yer aldı.
21 Ekim'de Fenerbahçe sahasında Antwerp'i konuk edecek. Olympiakos ise Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
İlk yarıdan dakikalar
- 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.
- 6. dakikada Olympiakos öne geçti. Orta alanda Szalai'nin top kaybıyla ani atağa çıkan Masouras'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soares'in kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
- 8. dakikada soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın yerden yakın direğe şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
- 27. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutunda, top kalecide kaldı.
- 35. dakikada Masouras'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Mohamed Camara'nın penaltı noktasından şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 45+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
- Karşılaşmanın ilk yarısı Olympiakos'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıdan dakikalar
- 54. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti.
- 56. dakikada Szalai'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Pelkas'ın ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşta top kale direği içine çarparak çizgiye paralel diğer direk dibinden dışarı çıktı.
- 58. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında ceza sahası sağ çaprazına topla giren Aguibou Camara'nın şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.
- 63. dakikada Olympiakos farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla ceza sahasına giren Soares, Novak'tan sıyrıldıktan sonra pasını ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Aguibou Camara'ya çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktasından şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında meşin yuvarlağı Masouras ağlara gönderdi: 0-2.
- 68. dakikada Olympiakos 3'üncü golü buldu. Sağdan gelişen atakta ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Aguibou Camara'nın şutunda kaleci Altay'dan dönen top, Masouras'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.
- 83. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında topla buluşan Masouras'ın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Altay topu ayaklarıyla çıkardı.
- Karşılaşma Olympiakos'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.