Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, bugün Sevilla'yı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele Exxen'de yayınlanacak.





İspanya La Liga'da kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında taraftarının da desteğiyle UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skoru bulmayı hedefliyor. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.





Sarı-lacivertli takım, Sevilla karşısına sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan ve sezonu kapatan Lincoln'den yoksun çıkacak. Fenerbahçe'nin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak. Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Oosterwolde ise şans verilmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.









Tek yenilgi Sevilla'ya





Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'mn yer aldığı Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.





Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.





Play-off'ta Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olmasına rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk ve tek yenilgisini ise Sevilla karşısında aldı.





Fenerbahçe nasıl tur atlar?





Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Sarı-lacivertli takım rakibini iki farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.



























