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Spor

Fenerbahçe - Strasbourg maçının kanalı belli oldu

Fenerbahçe, son hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmayla ilgili merak edilen bu detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

09:40 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 09:45 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Edin Dzeko, Hajduk Split maçında forma giymişti.
Edin Dzeko, Hajduk Split maçında forma giymişti.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.


Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.


Fenerbahçe-Strasbourg maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında 13 Temmuz cumartesi günü Fransa'nın Strasbourg ekibiyle karşı karşıya gelecek. Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak. Fenerbahçe-Strasbourg maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.


Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.





#Fenerbahçe
#Strasbourg
#Jose Mourinho
43 dakika önce
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