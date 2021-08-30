Fenerbahçe'ye transfer olacak: Taraftarlarına veda etti

Fenerbahçe'de transferin son günlerde kritik hamleler yapılıyor. Sarı lacivertlilerin son gözdesi Portekiz'in Paços Ferreira takımında forma giyen Stephen Eustáquio.
24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe'nin Kanadalı oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Öte yandan Stephen Eustaquio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftara el salladığı bir fotoğrafı kullandı. Kanadalı oyuncunun bu paylaşımı 'veda' olarak yorumlandı.
- Stephen Eustaquio, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Cruz Azul'dan Paços Ferreira takımına transfer olmuştu.
Stephen Eustáquio kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Stephen Eustáquio, 24 yaşında. Kanada asıllı orta saha oyuncusu Portekiz'in Paços Ferreira takımında forma giyiyor. Başarılı orta saha oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon euro.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kanadalı orta saha oyuncusu Stephen Eustáquio'nun bu paylaşımı 'veda' mesajı olarak yorumlandı pic.twitter.com/nIJd7CF3rm
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kanadalı orta saha oyuncusu Stephen Eustáquio'nun bu paylaşımı 'veda' mesajı olarak yorumlandı pic.twitter.com/nIJd7CF3rm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2021