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Fenerbahçe'ye transfer olacak: Taraftarlarına veda etti

Fenerbahçe transferin son günlerinde ses getiren hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin son gözdesi Portekiz'den. Vitor Pereira'nın kadrosuna dahil etmek istediği orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarına adeta veda etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe transfer haberleri: Stephen Eustáquio kimdir, kaç yaşında, nereli?
Stephen Eustáquio, Kanada Milli Takımı formasını giyiyor.

Fenerbahçe'de transferin son günlerde kritik hamleler yapılıyor. Sarı lacivertlilerin son gözdesi Portekiz'in Paços Ferreira takımında forma giyen Stephen Eustáquio.

24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe'nin Kanadalı oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Öte yandan Stephen Eustaquio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftara el salladığı bir fotoğrafı kullandı. Kanadalı oyuncunun bu paylaşımı 'veda' olarak yorumlandı.

  • Stephen Eustaquio, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Cruz Azul'dan Paços Ferreira takımına transfer olmuştu.

Stephen Eustáquio kimdir, kaç yaşında, nereli?

  • Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Stephen Eustáquio, 24 yaşında. Kanada asıllı orta saha oyuncusu Portekiz'in Paços Ferreira takımında forma giyiyor. Başarılı orta saha oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon euro.

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