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Spor

Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi: Attila Szalai ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi için TSG 1899 Hoffenheim'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

17:26 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Szalai

Szalai

Fenerbahçe ayrılığı KAP'a bildirdi.


Sarı-lacivertli takımdan KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Attila Szalai'nin, Almanya'nın TSG 1899 Hoffenheim kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. " ifadeleri yer aldı.

Maliyeti belli oldu

Attila Szalai'nin 12.3 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olduğu açıklandı.


KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir." denildi.



#Fenerbahçe
#Attila Szalai
#Transfer
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