Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi: Attila Szalai ile yollar ayrıldı

Attila Szalai'nin 12.3 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olduğu açıklandı.

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir." denildi.