UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy’de, Twente’yi 4-1 mağlup etti. ilk düdükle birlikte maça ağırlığını koymaya çalışan ve özellikle ilk 20 dakikada topa sahip olan Fenerbahçe, orta saha ve hücum hattında kaptırdığı toplarla, kendi kalesine gol pozisyonları gördü. Rakibin oyundan düştüğü anlarda gelen bu basit top kayıplarını, hızlı oyuncularıyla buluşturan Twente 20. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe savunmasının hatalar zincirinde Manfred Ugalde, ağları havalandırdı. Temsilcimiz 33. dakikada eşitliği yakaladı. Szymanski’nin ortasında Oosterwolde, yay çizgisi civarından yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getirdi. Orta sahada Fred, rakip takıma nefes aldırmazken, Fenerbahçe’nin ataklarını sıklaştırdığı anda Twente 10 kişi kaldı. 42. dakikada Regeer, Mert Müldür’e yaptığı faul sonrasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Fenerbahçe dripling özelliği olan Kent ve Mert’i çıkartıp yerine daha oyun kurucu Irfan’ı ve bek bindirmeleri ile rakibi zor durumda bırakacak Osayi değişikliği ile başladı. Bu değişikliklerle birlikte 10 kişi kalan rakibine karşı oyunu genişletmeye çalışan ve birebirlere yüklenen temsilcimiz 60. dakikada 2-1 öne geçti. Sağ kanatta Fred’in pasında ceza sahası içinde boş kalan Szymanski takımını öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra bu sefer sol kanattan içeri giren Ferdi Kadıoğlu’nun pasında İrfan Can Kahveci skoru 3-1’e getirdi. 74. dakikada taç atışını hızlı kullanan temsilcimiz, Dzeko’nun pasında İrfan Can Kahveci ile skoru 4-1 yaptı. 90+3'te Tadic penaltıdan attığı skoru 5-1 yaptı ve skoru belirledi.