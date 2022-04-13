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Spor Fenerbahçe ve Galatasaray James Rodriguez ile görüştü
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Fenerbahçe ve Galatasaray James Rodriguez ile görüştü

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen ve bu konuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Yeniden Avrupa'da forma giymek isteyen James Rodriguez, menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Galatasaray James Rodriguez ile görüştü
Transfermarkt verilerine göre Rodriguez'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Everton'ın sezon başında 8 milyon euro karşılığında Al-Rayyan'a sattığı James Rodriguez, bir hayli dolgun maaşına rağmen yeniden Avrupa'ya transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi

Menajerler aracılığıyla birçok takıma önerilen Kolombiyalı oyuncunun yeni rotası Türkiye olabilir. Todofichajes'in haberine göre James Rodriguez, menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi.

Fakat 30 yaşındaki oyuncu yeniden LaLiga'ya dönmek ve Atletico Madrid forması giymek istiyor. Eğer Rodriguez ve Atletico anlaşma sağlayamazsa, tecrübeli oyuncu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.

  • Bu sezon takımıyla 14 karşılaşmada süre alan James Rodriguez, 5 gol ve 7 asistle oynadı.

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