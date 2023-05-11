Son 5 sezonda sportif anlamda başarısız olan Fenerbahçe, transfer ettiği yabancı oyunculardan da beklediği verimi alamadı. Son 5 sezonda 46 yabancı oyuncu transferi yapan sarı-lacivertliler her sene yabancı oyuncu kadrosunda sil baştan yaptı.





2020-21 sezonunda 13 yabancı transferi yapan Fenerbahçe'de, mevcut kadroda bu isimlerden sadece Valencia, O şayi-Samuel ve Szalai kaldı. Geçtiğimiz sezon 7 yabancı oyuncu transfer eden sarı-lacivertliler, 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye sattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae dışındaki oyunculardan beklediği verimi alamadı.





Geçtiğimiz sezon transfer edilen yabancı oyunculardan kadroda Crespo ve Rossi kalırken, Samatta, Berisha satın alma opsiyonuyla kiralık gönderildi, Max Meyer ve Caulker ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, bu sezon da 10 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı; Batshuayi ve Lincoln dışında takıma önemli katkı sağlayan olmadı.





Yeni sezonda kadro yine değişecek





Fenerbahçe'de bu sezon kiralık olarak kadroya katılan Alioski ve 2 yıllığına kiralanan Gustavo Henrique ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Braga ekibine kiralanan Bruma'nın yanı sıra mevcut kadroda yer alan Rossi, Szalai, Crespo, Osayi-Samuel ve Joao Pedro gibi isimlere gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.





Belçika kulübü KRC Genk kulübüne kiralanan Samatta ve Bundesliga ekibi Ausgburg'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Berisha'nın da bonservisiyle satılması planlanıyor. Hull City'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Pelkas'ın da sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Fenerbahçe, oyuncunun sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanmayacak ve sezon sonunda Pelkas ile bedelsiz olarak yollar ayrılacak.





Zajc ve Valencia'nın durumu belirsiz





Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ekvadorlu golcü Enner Valencia ve Sloven orta saha oyucusu Miha Zajc ile sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor, ancak bu iki oyuncuyla yollar ayrılabilir. Ara transfer döneminde kadroya katılan Hollandalı sol bek Oosterwolde de beklentileri karşılayamazken, yeni sezonda kiralanması gündemde.





Orta sahada üreticilik sorunu





Fenerbahçe'de orta saha merkezinde üreticilik ve skorerlik sorunu yaşanıyor. Bu da takımın oyununu olumsuz etkiliyor. Teknik direktör Jorge Jesus, orta saha merkezde genellikle Arao, ismail Yüksek ve Mert Hakan'a görev veriyor.





Portekizli teknik adamın ilk 11'deki değişmezi Arao ligde sadece 4 asist yaparken, İsmail Yüksek ve Mert Hakan ise 1'er asist yaptı ve gol katkısı sağlayamadı, ikinci planda kalan Crespo 3 gol ve 2 asist, Miha Zajc ise 2 gol ve 3 asistle takıma toplamda 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



