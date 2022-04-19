Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ile bir yıl daha

Transfermarkt verilerine göre Kim Min-Jae'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de yönetim, kadro iskeletini bozmayı düşünmüyor. Bu aşamada İtalya Serie A takımı Napoli, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile Tottenham gibi kulüplerin listesinde yer alan Kim Min-Jae’yi gelecek sezon kadroda görmek istiyor. Yönetim, sözleşmesinde 23 milyon euroya serbest kalma bedeli olan başarılı savunma oyuncusunu astronomik teklifler gelmediği sürece satmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'de mutlu

Kim Min-Jae’yi kadroda tutmaya planlayan Fenerbahçe yönetimi, ciddi transfer teklifleri alan Güney Koreli storeperle görüşerek, gelecek sezon planlaması doğrultusunda kendisini takımda tutmak istediklerini iletti. Güney Koreli oyuncu da yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe’de mutlu olduğunu dile getiriyor.

REKLAM

Takımın değişmezi oldu

Fenerbahçe kadroda tutmak istese de Kim Min-Jae, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. İngiliz ekipleri Tottenham ve Everton’ın yanı sıra İtalya Serie A ekibi Napoli de ciddi şekilde Kim Min-Jae ile ilgileniyor. 3 kulübün yetkililerinin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde izledikleri Kim Min-Jae ile ilgili olumlu rapor sunduğu kaydedildi. Sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Çin ekibi BJ Guoan’dan alınan başarılı stoper, 39 maçta oynarken, Fenerbahçe’nin değişmez ismi oldu.

SPOR Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulübün izlediği ortaya çıktı