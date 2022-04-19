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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ile bir yıl daha

Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde bulunan ve sözleşmesinde 23 milyon euroya serbest kalma maddesi yer alan Güney Koreli stoperi kadroda tutmayı planlıyor. Ciddi teklif alan Kim Min-Jae ile görüşen yönetim, kendisini kadroda tutmak istediklerini iletti. Gelecek sezonun kadro planlaması için ilk başta oyuncunun satılmasına sıcak bakılmıştı fakat sarı-lacivertliler Kim Min-Jae ile yollarını artık ayırmak istemiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Kim Min-Jae ile bir yıl daha
Transfermarkt verilerine göre Kim Min-Jae'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de yönetim, kadro iskeletini bozmayı düşünmüyor. Bu aşamada İtalya Serie A takımı Napoli, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile Tottenham gibi kulüplerin listesinde yer alan Kim Min-Jae’yi gelecek sezon kadroda görmek istiyor. Yönetim, sözleşmesinde 23 milyon euroya serbest kalma bedeli olan başarılı savunma oyuncusunu astronomik teklifler gelmediği sürece satmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'de mutlu

Kim Min-Jae’yi kadroda tutmaya planlayan Fenerbahçe yönetimi, ciddi transfer teklifleri alan Güney Koreli storeperle görüşerek, gelecek sezon planlaması doğrultusunda kendisini takımda tutmak istediklerini iletti. Güney Koreli oyuncu da yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe’de mutlu olduğunu dile getiriyor.

  • Takımın değişmezi oldu
  • Fenerbahçe kadroda tutmak istese de Kim Min-Jae, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. İngiliz ekipleri Tottenham ve Everton’ın yanı sıra İtalya Serie A ekibi Napoli de ciddi şekilde Kim Min-Jae ile ilgileniyor. 3 kulübün yetkililerinin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde izledikleri Kim Min-Jae ile ilgili olumlu rapor sunduğu kaydedildi. Sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Çin ekibi BJ Guoan’dan alınan başarılı stoper, 39 maçta oynarken, Fenerbahçe’nin değişmez ismi oldu.

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