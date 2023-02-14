Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Mauricio Lemos ile yollar ayrılıyor. Daha önce oyuncudan kendisine kulüp bulmasını isteyen sarı-lacivertli takım, Brezilya kulübüyle anlaşma sağladı.





Bonservisi ile gidecek

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, Fenerbahçe'de düşünülmeyen Mauricio Lemos ile anlaştı. Sarı-lacivertiller, Uruguaylı stoperin yıllık ücretinden kurtulup, bonservis geliri de elde edecek.





26 Ağustos 2020 tarihinde Las Palmas'tan 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Lemos, Fenerbahçe'de beklenileni verememişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 300 bin euro.





Pedro çalışmalara başladı

Ayrıca Fenerbahçe, deprem nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ilk çalışmasını dün yaptı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığını atlatan Joao Pedro'nun da katıldı.















