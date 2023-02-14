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Spor

Mauricio Lemos Brezilya'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Mauricio Lemos, Brezilya'ya transfer oluyor. 27 yaşındaki Lemos, Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:07 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Mauricio Lemos 15 karşılaşmada Fenerbahçe forması giydi.

Mauricio Lemos 15 karşılaşmada Fenerbahçe forması giydi.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Mauricio Lemos ile yollar ayrılıyor. Daha önce oyuncudan kendisine kulüp bulmasını isteyen sarı-lacivertli takım, Brezilya kulübüyle anlaşma sağladı.


Bonservisi ile gidecek

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, Fenerbahçe'de düşünülmeyen Mauricio Lemos ile anlaştı. Sarı-lacivertiller, Uruguaylı stoperin yıllık ücretinden kurtulup, bonservis geliri de elde edecek.


26 Ağustos 2020 tarihinde Las Palmas'tan 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Lemos, Fenerbahçe'de beklenileni verememişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 300 bin euro.


Pedro çalışmalara başladı

Ayrıca Fenerbahçe, deprem nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ilk çalışmasını dün yaptı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığını atlatan Joao Pedro'nun da katıldı.





#Fenerbahçe
#Atletico Mineiro
#Mauricio Lemos
1 saat önce
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Mauricio Lemos Brezilya'ya gidiyor
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