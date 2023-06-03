Fenerbahçe'de Mehdi Taremi sesleri

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna golcü bir oyuncu kazandırmak isteyen sarı-lacivertliler, gözünü Portekiz'e dikti.





Büyük ölçüde anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz sezon da transferi için uğraşan fakat olumlu sonuç alamadıkları Mehdi Taremi için yeniden nabız yoklayan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Porto ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Portekiz ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler, Taremi ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken; kulübüyle olan görüşmeler de olumlu devam ediyor.





Ligde attığı 22 golle, gol krallığı yaşayan İranlı golcü, Portekiz futbol liginin en iyi forveti oldu. Ayrıca bu sezon toplamda 50 maçta süre alan Taremi, 31 gol ve 14 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.



















