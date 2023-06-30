Fenerbahçe, ileri ucu sağlama almak istiyor. Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun ardından 32 yaşındaki Duvan Zapata için Atalanta kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.





6 milyon Euro bonservis bedeli isteyen İtalyan kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Diğer yandan Fenerbahçe. Wilfried Zaha transferinde de ısrarcı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Zaha'ya 12 milyon Euro yıllık ücret önerdi. 6 Milyon Eruo civarında teklifte bulunan Fenerbahçe ise Zaha için şartlarını zorluyor.





Mert Müldür harekatı





Fenerbahçe, Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü transfer etmek için harekete geçti. Gelecek sezon 8+3 yabancı kuralıyla devam edilecek olması nedeniyle sarı-lacivertliler, milli sağ beki transfer ederek yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor.





Yönetimin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mert için Sassuolo kulübüne 2-3 milyon Euro bandında bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Öte yandan Brezilyalı stoper Becao için Udinese ile yapılan pazarlıklarda sonuç alamayan Fenerbahçe, bu transferde beklemeye geçti. Teknik direktör İsmail Kartal da Luan Peres'i stoper mevkiinde kullanacağını, dolayısıyla stoper transferinin öncelik olmadığını vurguladı.







