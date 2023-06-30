|
Spor

Forvette yeni hedef Duvan Zapata

Fenerbahçe, forvet mevkiinde Edin Dzeko'nun ardından bir transfer daha yapmayı planlaıyor. Bologna'da top koşturan Marko Arnautovic'in ardından bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da giyen Duvan Zapata'yı gündemine aldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:03 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Duvan Zapata, geçtiğimiz sezon 27 maçta süre alırken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı golcü, yaşadığı çeşitli sakatlıklarla yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kaldı.

Duvan Zapata, geçtiğimiz sezon 27 maçta süre alırken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı golcü, yaşadığı çeşitli sakatlıklarla yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kaldı.

Fenerbahçe, ileri ucu sağlama almak istiyor. Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun ardından 32 yaşındaki Duvan Zapata için Atalanta kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.


6 milyon Euro bonservis bedeli isteyen İtalyan kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Diğer yandan Fenerbahçe. Wilfried Zaha transferinde de ısrarcı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Zaha'ya 12 milyon Euro yıllık ücret önerdi. 6 Milyon Eruo civarında teklifte bulunan Fenerbahçe ise Zaha için şartlarını zorluyor.


Mert Müldür harekatı

Fenerbahçe, Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü transfer etmek için harekete geçti. Gelecek sezon 8+3 yabancı kuralıyla devam edilecek olması nedeniyle sarı-lacivertliler, milli sağ beki transfer ederek yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor.


Yönetimin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mert için Sassuolo kulübüne 2-3 milyon Euro bandında bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Öte yandan Brezilyalı stoper Becao için Udinese ile yapılan pazarlıklarda sonuç alamayan Fenerbahçe, bu transferde beklemeye geçti. Teknik direktör İsmail Kartal da Luan Peres'i stoper mevkiinde kullanacağını, dolayısıyla stoper transferinin öncelik olmadığını vurguladı.



#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Duvan Zapata
#Mert Müldür
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fransa’da ne oluyor, protestoların sebebi ne?