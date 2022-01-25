Fenerbahçe'den forvet ve sol bek hamlesi

Devre arasında forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Hull City’nin de transfer listesinde yer alan ve ligde 12 golle gol krallığında zirvede olan Fatih Karagümrük’ün Sırp golcüsü Aleksander Pesic için devreye girdi. 29 yaşındaki golcü futbolcunun da sarı-lacivertli takıma transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Pesic’i uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlıyor. Sarılacivertli yönetimin, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile transfer için görüştüğü de öğrenildi. Fenerbahçe’nin transfer için bonservis bedelinin yanı sıra bazı oyuncuları da takas olarak önereceği gelen haberler arasında. Pesic’in uygun yıllık ücret alması ve ligi tanıması nedeniyle uyum süreci yaşamayacak olması oyuncuyu öne çıkarank etkenler arasında yer aldı. Pesic ise yaptığı açıklamada, “Hull City’ye teşekkür ederim. Ailemle konuşup İstanbul’da kalmaya karar verdim” dedi. Fenerbahçe’nin forvet listesindeki diğer isminse Lazio’da forma giyen Vedat Muriç olduğu kaydedildi.

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Sol bekte iki isim öne çıkıyor

Kadrosunu sol bekle de takviye etmek isteyen Fenerbahçe’de bu bölge için öne çıkan isimse Fransa Ligue 1 temsilcisi Reims’te forma giyen Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan oldu. Sarı lacivertli takımın, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki sol bek için Fransız ekibine 1 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da yıllık 1.2 milyon Euro yıllık ücret ve başarı bonusları önerdiği öğrenildi.

Sol bek için yerli adayın ise Kasımpaşa’dan Evren Eren Elmalı’yı olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncu için bonservis bedelinin yanı sıra bazı futbolcuları da takasta kullanmayı planlıyor. Fenerbahçe, gelecek sezon devreye girecek yabancı kuralı nedeniyle gelecek vaad eden Evren Eren Elmalı’yı kadroya katmak istiyor.

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