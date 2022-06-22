Fenerbahçe'den Min-Jae Kim'e 1 yıl daha kal teklifi

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle Mayıs ayının ilk haftasında ülkesinde ameliyat olan Güney Koreli stoper Min-Jae Kim İstanbul’a döndü. Başarılı stoper sakatlığı tam olarak geçmediği için bir süre daha takımdan ayrı olarak çalışacak ve İstanbul’da oynanacak 2 hazırlık maçında da oynamayacak. Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Min- Jae Kim şimdilik takımla antrenmana katılacak ve yeni sezona hazırlanmaya odaklanacak.

Fenerbahçe’de kalmaya sıcak bakıyor

Teknik direktör Jorge Jesus, Min-Jae Kim ile özel bir görüşme yaparak, yeni sezonda kendisiyle çalışmak istediğini vurguladı. Yönetim ile de bir araya gelen 25 yaşındaki stoperin hem yönetim hem de Jesus ile görüştükten sonra Fenerbahçe’de kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Yönetim, 1 yıl daha kalıp Fenerbahçe ile şampiyon olması halinde Min-Jae Kim’e daha iyi tekliflerin geleceğini öngörülüyor.

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En ciddi talipler Napoli ve Sevilla

Min-Jae Kim’e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Napoli’nin ardından İngiltere’den Everton ve İspanya’dan Sevilla da Güney Koreli stoperi listesine aldı. Koulibaly’yi satmayı planlayan Napoli, doğacak boşluğu Kim ile doldurmayı planlarken, menajerinin de İtalyan ekibiyle görüştüğü belirtildi. Diego Carlos’u satan Sevilla’nın da önümüzdeki günlerde Kim için teklif yapması bekleniyor.