Spor Fenerbahçeden Min-Jae Kime 1 yıl daha kal teklifi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe'den Min-Jae Kim'e 1 yıl daha kal teklifi

Avrupa kulüplerinin listesinde yer alan Fenerbahçe’nin Güney Koreli savunma oyuncusu Min-Jae Kim, takımla antrenmana katılacak ve yeni sezona hazırlanmaya odaklanacak. Min-Jae Kim’in hem yönetimle hem de Jesus ile görüştükten sonra Fenerbahçe’de kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Min-Jae Kime 1 yıl daha kal teklifi
Min Jae-Kim için Avrupa'dan ciddi talipler var.

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle Mayıs ayının ilk haftasında ülkesinde ameliyat olan Güney Koreli stoper Min-Jae Kim İstanbul’a döndü. Başarılı stoper sakatlığı tam olarak geçmediği için bir süre daha takımdan ayrı olarak çalışacak ve İstanbul’da oynanacak 2 hazırlık maçında da oynamayacak. Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Min- Jae Kim şimdilik takımla antrenmana katılacak ve yeni sezona hazırlanmaya odaklanacak.

Fenerbahçe’de kalmaya sıcak bakıyor

Teknik direktör Jorge Jesus, Min-Jae Kim ile özel bir görüşme yaparak, yeni sezonda kendisiyle çalışmak istediğini vurguladı. Yönetim ile de bir araya gelen 25 yaşındaki stoperin hem yönetim hem de Jesus ile görüştükten sonra Fenerbahçe’de kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Yönetim, 1 yıl daha kalıp Fenerbahçe ile şampiyon olması halinde Min-Jae Kim’e daha iyi tekliflerin geleceğini öngörülüyor.

  • En ciddi talipler Napoli ve Sevilla
  • Min-Jae Kim’e Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Napoli’nin ardından İngiltere’den Everton ve İspanya’dan Sevilla da Güney Koreli stoperi listesine aldı. Koulibaly’yi satmayı planlayan Napoli, doğacak boşluğu Kim ile doldurmayı planlarken, menajerinin de İtalyan ekibiyle görüştüğü belirtildi. Diego Carlos’u satan Sevilla’nın da önümüzdeki günlerde Kim için teklif yapması bekleniyor.

Mesut Özil kararını sosyal medyadan duyurdu: "Gitmeyeceğim!"
SPOR
Mesut Özil kararını sosyal medyadan duyurdu: "Gitmeyeceğim!"
Hiç böyle bir yer görmemiştim

'Hiç böyle bir yer görmemiştim'

Dalından topluyor parasını kulübeye bırakıyorlar.
Çinden Teslayacasusluk suçlaması

Çin'den Tesla'ya
casusluk suçlaması

​İki ay süreyle girişleri yasaklanacak.
Yeşil vatan için seferberlik: Marmaristeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Marmaris yangınıyla ilgili provokasyon uyarısı.

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.

​Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

​Devletin, vatandaşlara elektrik ve doğal gazdaki desteği bu yıl artarak sürecek.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.

​"Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız."

​Sattığı koç beş gün sonra 30 km mesafeden geri geldi.

​Pençe Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.