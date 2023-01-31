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Spor

Fenerbahçe'den Onur Bulut hamlesi: Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımın, gelecek sezon için Kayserispor forması giyen Onur Bulut ile anlaştığı iddia edildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
17:24 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Onur Bulut'un güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Onur Bulut'un güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla birçok takımın transfer listesinde yer alan Onur Bulut ile anlaşma sağladı.


Kulüpler anlaştı

Fenerbahçe, Onur Bulut için Kayserispor ile sezon sonu için anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.


Sözleşmesi sona eriyordu

Onur Bulut'un, Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fakat sarı-lacivertlilerin, çok fazla transfer teklifi alan 28 yaşındaki oyuncu için Kayserispor ile erkenden anlaşma yaptığı iddia edildi. Onur Bulut için Mame Thiam'dan kalan borcun silindiği ve Fenerbahçe'nin sezon sonunda transfer yarışına girmeden şimdiden anlaşmak istediği öğrenildi.


Onur Bulut bu sezon 22 maçta, 3 gol ve 4 asistle oynadı.





#Onur Bulut
#Kayserispor
#Fenerbahçe
1 hour ago
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Fenerbahçe'den Onur Bulut hamlesi: Anlaşma sağlandı
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