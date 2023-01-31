Fenerbahçe'den Onur Bulut hamlesi: Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla birçok takımın transfer listesinde yer alan Onur Bulut ile anlaşma sağladı.





Kulüpler anlaştı

Fenerbahçe, Onur Bulut için Kayserispor ile sezon sonu için anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.





Sözleşmesi sona eriyordu

Onur Bulut'un, Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fakat sarı-lacivertlilerin, çok fazla transfer teklifi alan 28 yaşındaki oyuncu için Kayserispor ile erkenden anlaşma yaptığı iddia edildi. Onur Bulut için Mame Thiam'dan kalan borcun silindiği ve Fenerbahçe'nin sezon sonunda transfer yarışına girmeden şimdiden anlaşmak istediği öğrenildi.





Onur Bulut bu sezon 22 maçta, 3 gol ve 4 asistle oynadı.















