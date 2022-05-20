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Fenerbahçe'den sürpriz görüşme: Roberto Mancini ve Leonardo Jardim ile temas kuruldu

Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Jorge Jesus ve Joachim Löw'ün dışında Roberto Mancini ve Leonardo Jardim ile de görüşme yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeden sürpriz görüşme: Roberto Mancini ve Leonardo Jardim ile temas kuruldu
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Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı. Sarı-lacivertli takım, gelecek sezon için yabancı bir hocayla anlaşmak istiyor.

Roberto Mancini ve Leonardo Jardim ile temas kuruldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi.

  • Sarı-lacivertli kulübün teknik direktör arayışlarında Jorge Jesus ve Joachim Löw’ün yanı sıra bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Monaco’nun eski çalıştırıcısı Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile de temas kurduğu öğrenildi.

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