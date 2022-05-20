Fenerbahçe'den sürpriz görüşme: Roberto Mancini ve Leonardo Jardim ile temas kuruldu

Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı. Sarı-lacivertli takım, gelecek sezon için yabancı bir hocayla anlaşmak istiyor.
Roberto Mancini ve Leonardo Jardim ile temas kuruldu
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi.
- Sarı-lacivertli kulübün teknik direktör arayışlarında Jorge Jesus ve Joachim Löw’ün yanı sıra bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Monaco’nun eski çalıştırıcısı Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile de temas kurduğu öğrenildi.
İlk görüşmelerde yardımcılarıyla birlikte 9.5 milyon euro maaş isteyen Jorge Jesus'un bu inadının kırıldığı öğrenildi.
İlk görüşmelerde yardımcılarıyla birlikte 9.5 milyon euro maaş isteyen Jorge Jesus'un bu inadının kırıldığı öğrenildi.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 10, 2022