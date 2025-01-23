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Fenerbahçeli genç futbolcu 1. Lig'e imzayı attı

Fenerbahçeli genç futbolcu 1. Lig'e imzayı attı

18:5523/01/2025, Perşembe
AA
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Yiğit Fidan
Yiğit Fidan

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.


Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Yiğit Fidan." ifadeleri kullanılarak genç futbolcunun resmi sözleşmeyi imzaladığı anın fotoğraflarına yer verildi.


Bursaspor altyapısından yetişen Yiğit, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Yiğit Fidan, sezonun ilk yarısını 1. Lig takımı Solwie Energy Fatih Karagümrük'te kiralık olarak oynadı. Genç stoper, kırmızı-siyahlı formayı 1 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında giydi.





#İstanbulspor
#Fenerbahçe
#Transfer
#Yiğit Fidan

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