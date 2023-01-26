Hollanda ekibi PSV'nin eski futbolcularından Rene Van de Kerkhof, Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Bruma için açıklamalarda bulundu. Kerkhof, "Bruma, PSV'nin bu yüzyıldaki en kötü transferiydi. Bana göre futbolu bırakmalı" ifadelerini kullandı.