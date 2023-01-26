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Spor

Fenerbahçe'de Emre Mor’a sürpriz

Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor. Diğer taraftan sarı-lacivertli futbolcular, geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor'a sürpriz yaptı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:18 . 26/01/2023 Perşembe
DHA
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 3 gol 2 asistle oynadı.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 3 gol 2 asistle oynadı.

Süper Lig’in 21’inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor.Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirdi.


Isınma ve koşu ile başlayan idman istasyon çalışmaları ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan King, Osayi-Samuel ve Pedro, idmanda yer almadı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Emre'ye sürpriz

Fenerbahçe’de Emre Mor’a takım arkadaşları idman öncesinde sürpriz yaptı. Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor’a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti. Arkadaşlarının sürprizinden dolayı çok mutlu olan Emre Mor, duygulu anlar yaşadı.


#Emre Mor
#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Süper Lig
2 saat önce
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Fenerbahçe'de Emre Mor’a sürpriz
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