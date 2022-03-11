Fenerbahçe'ye 1.94'lük kule: Jackson Porozo

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımın stoper oyuncuları Attila Szalai ve Kim Min-Jae'yi Avrupa'nın dev kulüpleri isterken, Fenerbahçe Yönetimi de bu oyuncuların olası ayrılığı üzerine stoper çalışmalarını başlattı.

Fenerbahçe'de savunmaya Jackson Porozo

Sarı-lacivertliler, Portekiz'in Boavista takımında forma giyen Ekvadorlu stoper Jackson Porozo’yu gündemine aldı. A Bola gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertliler Boavista ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki 1.94’lük stoper Jackson Porozo’yu transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe’nin, Porozo için kiralama teklifinde bulunduğu, ancak Boavista’nın oyuncu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

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