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Fenerbahçe'ye 1.94'lük kule: Jackson Porozo

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz'in Boavista takımında forma giyen 1.94 boyundaki stoper Jackson Porozo'yu gündemine aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeye 1.94lük kule: Jackson Porozo
Jackson Porozo

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımın stoper oyuncuları Attila Szalai ve Kim Min-Jae'yi Avrupa'nın dev kulüpleri isterken, Fenerbahçe Yönetimi de bu oyuncuların olası ayrılığı üzerine stoper çalışmalarını başlattı.

Fenerbahçe'de savunmaya Jackson Porozo

Sarı-lacivertliler, Portekiz'in Boavista takımında forma giyen Ekvadorlu stoper Jackson Porozo’yu gündemine aldı. A Bola gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertliler Boavista ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki 1.94’lük stoper Jackson Porozo’yu transfer etmek istiyor.

  • Fenerbahçe’nin, Porozo için kiralama teklifinde bulunduğu, ancak Boavista’nın oyuncu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

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