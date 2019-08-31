Fenerbahçe'yi reddetti Torino'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt veren Milan'ın sol beki Laxalt, bir başka İtalyan takımı Torino ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılana açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi.
Uruguaylı futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 11,5 milyon euro olduğu aktarıldı.
- Diego Laxalt, 2018 yılında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olmuştu. Sol bekin yanı sıra sol önde de oynayabilen oyuncu geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 29 resmi maçta forma giyerken, 1 asit yaptı.
Benvenuto al Toro, Diego! 🔥🐂#SFT #WelcomeLaxalt pic.twitter.com/0GPRqH1uRi
Benvenuto al Toro, Diego! 🔥🐂#SFT #WelcomeLaxalt pic.twitter.com/0GPRqH1uRi— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 31 Ağustos 2019
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