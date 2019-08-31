Fenerbahçe'yi reddetti Torino'ya transfer oldu
SERİE A

Fenerbahçe'yi reddetti Torino'ya transfer oldu

İtalyan ekibi Torino, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Uruguaylı sol bek Diego Laxalt'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Laxalt, yeni takımının atkısıyla poz verdi.

Laxalt, yeni takımının atkısıyla poz verdi.

Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt veren Milan'ın sol beki Laxalt, bir başka İtalyan takımı Torino ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılana açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi.

Uruguaylı futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 11,5 milyon euro olduğu aktarıldı.

  • Diego Laxalt, 2018 yılında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olmuştu. Sol bekin yanı sıra sol önde de oynayabilen oyuncu geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 29 resmi maçta forma giyerken, 1 asit yaptı.


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