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Spor

Fernando Muslera ne kadar oynamayacak?

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Dirseğinin çıktığı belirtilen file bekçisiyle ilgili kulüp doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu.

22:52 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında ilk açıklama geldi. Kulüp Doktoru Yener İnce, Muslera'nın dirseğinin yerine oturtulduğunu söylerken hastanede detaylı kontrollerinin yapıldığını söyledi.

Yener İnce'nin açıklamalarından önce çıkanlar şöyle;

"Darbeye bağlı olarak bir çıkık oluştu Muslera'nın dirseğinde. Saha içinde yerine oturttuk. Bununla eşlik eden bir şey oldu mu buna bakacağız yarınki tetkiklerle. Bazen yerine oturması yeterli olur, bazen de küçük bir kırıkla beraberse iş uzar. Yarın daha net bir şey söyleyeceğiz."

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Muslera'nın dirseğinde bir hasar oluşmuşsa ona göre bir yol izleyeceğiz. Hastanedeki kontrolden sonra belli olacak"


#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Süper Lig
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