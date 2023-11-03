Fernando Muslera ne kadar oynamayacak?

"Darbeye bağlı olarak bir çıkık oluştu Muslera'nın dirseğinde. Saha içinde yerine oturttuk. Bununla eşlik eden bir şey oldu mu buna bakacağız yarınki tetkiklerle. Bazen yerine oturması yeterli olur, bazen de küçük bir kırıkla beraberse iş uzar. Yarın daha net bir şey söyleyeceğiz."