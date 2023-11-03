Fernando Muslera ne kadar oynamayacak?

Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında yerini Günay Güvenç'e bıraktı.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında ilk açıklama geldi. Kulüp Doktoru Yener İnce, Muslera'nın dirseğinin yerine oturtulduğunu söylerken hastanede detaylı kontrollerinin yapıldığını söyledi.
"Darbeye bağlı olarak bir çıkık oluştu Muslera'nın dirseğinde. Saha içinde yerine oturttuk. Bununla eşlik eden bir şey oldu mu buna bakacağız yarınki tetkiklerle. Bazen yerine oturması yeterli olur, bazen de küçük bir kırıkla beraberse iş uzar. Yarın daha net bir şey söyleyeceğiz."
"Muslera'nın dirseğinde bir hasar oluşmuşsa ona göre bir yol izleyeceğiz. Hastanedeki kontrolden sonra belli olacak"