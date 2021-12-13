Fernando Muslera'nın sakatlığıyla ilgili korkutan açıklama

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sarı kırmızılılar hem maçı kaybetti hem de takım kaptanı Fernando Muslera'yı kaybetti.

Uruguaylı file bekçisi yenilen gol esnasında yaşadığı sakatlık sonrasında yerden kalkamamış ve sedye ile saha kenarına taşınmıştı.

Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray Antrenörü Selçuk İnan, Fernando Muslera'nın sakatlığının ciddi olduğunu belirtti.

Gelen bilgilere göre tecrübeli file bekçisinin yan bağlarında yırtık olduğu ve devreyi kapatmış olabileceği belirtildi.