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Fernando Muslera'nın sakatlığıyla ilgili korkutan açıklama

Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili resmi açıklama geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Musleranın sakatlığıyla ilgili korkutan açıklama
Fernando Muslera, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sarı kırmızılılar hem maçı kaybetti hem de takım kaptanı Fernando Muslera'yı kaybetti.

Uruguaylı file bekçisi yenilen gol esnasında yaşadığı sakatlık sonrasında yerden kalkamamış ve sedye ile saha kenarına taşınmıştı.

Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray Antrenörü Selçuk İnan, Fernando Muslera'nın sakatlığının ciddi olduğunu belirtti.

Gelen bilgilere göre tecrübeli file bekçisinin yan bağlarında yırtık olduğu ve devreyi kapatmış olabileceği belirtildi.

  • Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında sahaya İsmail Çipe dahil olmuştu. Uruguaylı kalecinin yokluğunda sarı kırmızılılarda altyapıdan yetişen İsmail Çipe'nin forma giymesi bekleniyor.
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