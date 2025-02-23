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Feyenoord'da teknik direktörlük görevine Robin van Persie getirildi

Feyenoord'da teknik direktörlük görevine Robin van Persie getirildi

14:0923/02/2025, Pazar
AA
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Robin van Persie ile 2027'ye kadar anlaşma sağlandı.
Robin van Persie ile 2027'ye kadar anlaşma sağlandı.

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord, teknik direktörlük görevine bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Robin van Persie'nin getirildiğini duyurdu.

Hollanda ekibi Feyenoord'da Brian Priske'den boşalan teknik direktörlük görevine Robin van Persie getirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Feyenoord'da başlayıp bitirdiği futbolculuk kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski Hollandalı milli oyuncu Van Persie, bu sezon Heerenveen'i çalıştırdı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Feyenoord, 23 hafta sonunda Hollanda liginde ise 43 puanla üçüncü sırada yer aldı.


#Robin Van Persie
#Feyenoord
#Fenerbahçe

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