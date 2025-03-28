FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türk hakemlere görev

Organizasyon 18-29 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.
FIBA hakemleri Özlem Yalman ve Çisil Güngör, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.
FIBA hakemleri Özlem Yalman ve Çisil Güngör, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki Türk hakem, 18-29 Haziran tarihlerinde Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvada maç yönetecek.
#Basketbol
#Çisil Güngör
#Özlem Yalman