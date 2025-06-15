Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası, ABD'nin ev sahipliğinde başladı. Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı ve saati ise araştırılan konulardan. FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grupları ile maçların hangi kanalda olduğu hakkındaki bilgiler haberimizde. İşte FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları yayın bilgisi ve gruplar.
6 Konfederasyondan 32 takımın 8 grupta mücadele ettiği turnuvada, gruplarında ilk iki sırayı alan 16 ekip son 16 turuna çıkacak. Eleme usulüyle oynanan final turlarının ardından Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon belli olacak.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?
Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez genişletilmiş formatıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Kupası, 6 kıtadan 32 elit kulübü bir araya getirecek. "Dünyanın en iyi kulübü" ünvanı için kıran kırana geçecek bu prestijli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek yıldızlar da sahne alacak. Inter'den Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ve Porto'dan Deniz Gül, Türkiye'yi gururla temsil edecek isimler arasında yer alıyor. Bu büyük futbol şöleni, TRT ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.
03.00 Ahly - Inter Miami FC / TRT SPOR
19.00 Bayern Münih - Auckland City / TRT SPOR
22.00 PSG - Atletıco Madrid / TRT SPOR
01.00 Palmeiras - Porto / TRT SPOR
05.00 Botafogo - Seattle Sounders / TRT SPOR
22.00 Chelsea - Los Angeles FC / TRT 1
01.00 Boca Juniors - Benfica / TRT SPOR
04.00 Flamengo - Esperance ST / TRT SPOR
19.00 Fluminense - Borussia Dortmund / TRT 1
22.00 River Plate - Urawa Red Dıamonds / TRT 1
01.00 Ulsan HD - Mamelodi Sundowns / TRT SPOR
04.00 Monterrey - Inter / TRT SPOR
19.00 Manchester City - Wydad / TRT 1
22.00 Real Madrid - Al Hilal / TRT 1
01.00 Pachuca - Salzburg / TRT SPOR
04.00 Al Ain - Juventus / TRT SPOR
19.00 Palmeiras - Al Ahly / TRT 1
22.00 Inter Miami - Porto / TRT 1
01.00 Seattle Sounders - Atletico Madrid / TRT SPOR
04.00 PSG - Botafogo / TRT SPOR
19.00 Benfica - Auckland City / TRT 1
21.00 Flamengo - Chelsea / TRT 1
01.00 Los Angeles FC - Esperance ST / TRT SPOR
04.00 Bayern Münih - Boca Juniors / TRT SPOR
19.00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund / TRT 1
22.00 Inter - Urawa Red Diamonds / TRT 1
01.00 Fluminense - Ulsan HD / TRT SPOR
04.00 River Plate - Monterrey / TRT SPOR
19.00 Juventus - Wydad / TRT 1
22.00 Real Madrid - Pachuca / TRT 1