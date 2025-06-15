Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez genişletilmiş formatıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Kupası, 6 kıtadan 32 elit kulübü bir araya getirecek. "Dünyanın en iyi kulübü" ünvanı için kıran kırana geçecek bu prestijli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek yıldızlar da sahne alacak. Inter'den Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ve Porto'dan Deniz Gül, Türkiye'yi gururla temsil edecek isimler arasında yer alıyor. Bu büyük futbol şöleni, TRT ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.