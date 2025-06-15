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FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte yayın bilgileri ve gruplar

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte yayın bilgileri ve gruplar

19:1415/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları
FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası, ABD'nin ev sahipliğinde başladı. Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı ve saati ise araştırılan konulardan. FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grupları ile maçların hangi kanalda olduğu hakkındaki bilgiler haberimizde. İşte FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları yayın bilgisi ve gruplar.

6 Konfederasyondan 32 takımın 8 grupta mücadele ettiği turnuvada, gruplarında ilk iki sırayı alan 16 ekip son 16 turuna çıkacak. Eleme usulüyle oynanan final turlarının ardından Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon belli olacak.


FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

Dünya futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 15-22 Haziran 2025 tarihleri arasında 30 karşılaşma oynanacak.
Turnuva maçları TRT 1, TRT Spor ve tabii platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez genişletilmiş formatıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Kupası, 6 kıtadan 32 elit kulübü bir araya getirecek. "Dünyanın en iyi kulübü" ünvanı için kıran kırana geçecek bu prestijli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek yıldızlar da sahne alacak. Inter'den Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ve Porto'dan Deniz Gül, Türkiye'yi gururla temsil edecek isimler arasında yer alıyor. Bu büyük futbol şöleni, TRT ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.


FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15-22 Haziran maç takvimi şöyle:
15 Haziran Pazar

03.00 Ahly - Inter Miami FC / TRT SPOR

19.00 Bayern Münih - Auckland City / TRT SPOR

22.00 PSG - Atletıco Madrid / TRT SPOR

16 Haziran Pazartesi

01.00 Palmeiras - Porto / TRT SPOR

05.00 Botafogo - Seattle Sounders / TRT SPOR

22.00 Chelsea - Los Angeles FC / TRT 1

17 Haziran Salı

01.00 Boca Juniors - Benfica / TRT SPOR

04.00 Flamengo - Esperance ST / TRT SPOR

19.00 Fluminense - Borussia Dortmund / TRT 1

22.00 River Plate - Urawa Red Dıamonds / TRT 1

18 Haziran Çarşamba

01.00 Ulsan HD - Mamelodi Sundowns / TRT SPOR

04.00 Monterrey - Inter / TRT SPOR

19.00 Manchester City - Wydad / TRT 1

22.00 Real Madrid - Al Hilal / TRT 1

19 Haziran Perşembe

01.00 Pachuca - Salzburg / TRT SPOR

04.00 Al Ain - Juventus / TRT SPOR

19.00 Palmeiras - Al Ahly / TRT 1

22.00 Inter Miami - Porto / TRT 1

20 Haziran Cuma

01.00 Seattle Sounders - Atletico Madrid / TRT SPOR

04.00 PSG - Botafogo / TRT SPOR

19.00 Benfica - Auckland City / TRT 1

21.00 Flamengo - Chelsea / TRT 1

21 Haziran Cumartesi

01.00 Los Angeles FC - Esperance ST / TRT SPOR

04.00 Bayern Münih - Boca Juniors / TRT SPOR

19.00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund / TRT 1

22.00 Inter - Urawa Red Diamonds / TRT 1

22 Haziran Pazar

01.00 Fluminense - Ulsan HD / TRT SPOR

04.00 River Plate - Monterrey / TRT SPOR

19.00 Juventus - Wydad / TRT 1

22.00 Real Madrid - Pachuca / TRT 1


FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu:
Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)
B Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)
C Grubu:
Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)
D Grubu:
Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)
E Grubu:
River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)
F Grubu:
Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)
G Grubu:
Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)
H Grubu:
Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

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