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Spor

FIFA'dan Muslera'ya 4 maç ceza

Katar Dünya Kupası H grubu son maçında Gana'yı 2-0 mağlup etmesine karşın elenen Uruguay'da maç sonu hakem Daniel Siebert'e tepki gösterilmiş. Bitiş düdüğü sonrası Muslera, Gimenez, Godin ve Cavani Alman hakemin etrafını sarmış hatta itmeye varan dozu yüksek tepkiler verilmişti. FIFA'nın kararı belli oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:08 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Daniel Siebert, Ocak 2015'ten bu yana FIFA hakemliği yapmaktadır.

Daniel Siebert, Ocak 2015'ten bu yana FIFA hakemliği yapmaktadır.

FIFA, Katar Dünya Kupası H grubunda Uruguay-Gana maçı sonunda yaşanan olaylar nedeniyle 4 futbolcu hakkında Uruguay Futbol Federasyonu'ndan savunma istemişti.


Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Uruguay'da Fernando Muslera, Jose Gimenez, Diego Godin ve Edinson Cavani, Alman hakem Daniel Siebert'e ve yardımcılarına karşı sert bir diyaloga girmişti.


FIFA'dan Muslera'ya 4 maç ceza


2 hafta önce FIFA'ya savunma yapan Uruguay Futbol Federasyonu'na verilen cezalar açıklandı. Söz konusu olayda yer alan futbolculardan, Gimenez ve Muslera'ya 4 maç ceza ve 20 bin euro para cezası verilirken, Cavani ve Godin'e 1 maç ceza ile 15 bin euro para cezasına çarptırıldı.


Uruguay Futbol Federasyonu da "Taraftarlarının ayrımcı davranışlarından ve oyuncularının davranışlarından sorumlu" olarak 1 maçta yarı yarıya saha kapatma ve 50 bin euro para cezasına çarptırıldı.



Muslera'nın cezası Süper Lig'de geçerli mi?


4 maç ceza alan Fernando Muslera'nın bu cezası sadece Uruguay Milli Takımı'nda geçerli olacak. Diğer taraftan ceza alan futbolcular, toplum hizmeti cezasına da çaptırıldı.


Ne olmuştu?

H grubu son maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmiş fakat bu skor gruptan çıkmalarına yetmemişti. İkinci yarıda ise Güney Amerikalılar iki defa penaltı beklemiş fakat penaltı verilmemişti.


  • Maç sonunda ise içinde Muslera, Gimenez ve Cavani'nin içinde bulunduğu birkaç futbolcu hakem Siebert'in etrafını sararak tepki göstermiş hatta darp etmeye yakın temaslarda bulunmuşlardı. Alman hakem de Cavani ile Gimenez sarı kart göstermişti.

Uruguay Federasyonu, FIFA Temyiz Başvurusuna ve ve CAS'a itiraz edebilir.




#Uruguay
#Fernando Muslera
#Gana
#Jose Gimenez
#Edinson Cavani
#Dünya Kupası
1 saat önce
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FIFA'dan Muslera'ya 4 maç ceza
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