FIFA, Katar Dünya Kupası H grubunda Uruguay-Gana maçı sonunda yaşanan olaylar nedeniyle 4 futbolcu hakkında Uruguay Futbol Federasyonu'ndan savunma istemişti.





Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Uruguay'da Fernando Muslera, Jose Gimenez, Diego Godin ve Edinson Cavani, Alman hakem Daniel Siebert'e ve yardımcılarına karşı sert bir diyaloga girmişti.





FIFA'dan Muslera'ya 4 maç ceza





2 hafta önce FIFA'ya savunma yapan Uruguay Futbol Federasyonu'na verilen cezalar açıklandı. Söz konusu olayda yer alan futbolculardan, Gimenez ve Muslera'ya 4 maç ceza ve 20 bin euro para cezası verilirken, Cavani ve Godin'e 1 maç ceza ile 15 bin euro para cezasına çarptırıldı.





Uruguay Futbol Federasyonu da "Taraftarlarının ayrımcı davranışlarından ve oyuncularının davranışlarından sorumlu" olarak 1 maçta yarı yarıya saha kapatma ve 50 bin euro para cezasına çarptırıldı.





Dünya Kupası'nda Uruguay-Gana maçı sonrası hakemle diyaloga giren 4 ismin cezası açıklandı;



📌 Gimenez ve Muslera: 4 maç + 20 bin euro para cezası

📌 Cavani ve Godin: 1 maç + 15 bin euro para cezası pic.twitter.com/N7xznBGiE2 — SPOR (@yenisafakspor) January 27, 2023





Muslera'nın cezası Süper Lig'de geçerli mi?





4 maç ceza alan Fernando Muslera'nın bu cezası sadece Uruguay Milli Takımı'nda geçerli olacak. Diğer taraftan ceza alan futbolcular, toplum hizmeti cezasına da çaptırıldı.





Ne olmuştu?

H grubu son maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmiş fakat bu skor gruptan çıkmalarına yetmemişti. İkinci yarıda ise Güney Amerikalılar iki defa penaltı beklemiş fakat penaltı verilmemişti.





Maç sonunda ise içinde Muslera, Gimenez ve Cavani'nin içinde bulunduğu birkaç futbolcu hakem Siebert'in etrafını sararak tepki göstermiş hatta darp etmeye yakın temaslarda bulunmuşlardı. Alman hakem de Cavani ile Gimenez sarı kart göstermişti.





Uruguay Federasyonu, FIFA Temyiz Başvurusuna ve ve CAS'a itiraz edebilir.











