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Fırtına çıkış peşinde

Fırtına çıkış peşinde

Ali Kemal Yazıcı
04:0022/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Şenol Güneş'in, Bodrum'a karşı stoperde Lundstram’ın yanında altyapıdan Ali Şahin’e görev vermesi bekleniyor.
Şenol Güneş'in, Bodrum'a karşı stoperde Lundstram’ın yanında altyapıdan Ali Şahin’e görev vermesi bekleniyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Bodrum FK'yı konuk edecek. Son 7 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan Fırtına, Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Son maçında Galatasaray ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak sezonun devre arasına galibiyetle girmek istiyor.


8 EKSİK VAR

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Savic, Okay, Serkan, Hüseyin, Batagov, Visca ve Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek. Bodrumspor’da ise stoperde yer alan Ajeti ve Süleyman Özdamar ile orta sahada yer alan Mustafa Erdilman ve Tunahan Akpınar’ın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş, kadro dışı kalan oyuncular dışında her geçen hafta sakatlara yeni isimlerin eklenmesi ile kadro oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Savunmada oynatacak oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Şenol Güneş'in, Bodrum'a karşı stoperde Lundstram’ın yanında altyapıdan Ali Şahin’e görev vermesi bekleniyor.


#spor
#Trabzonspor
#galibiyet

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