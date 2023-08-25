Fırtına'da son aday Cheick Conde

Bordo-mavililer, bu mevki için listesinde olan Fransa'nın Angers kulübünün 23 yaşındaki Fransız ön liberosu Batista Mendy için şu ana kadar kurduğu temaslarda istediğini alamadı. Bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için bonservis bedeli olarak 5 milyon euroya kadar çıksa da Fransızların inadını kıramadı.