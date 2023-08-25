Fırtına'da son aday Cheick Conde

Bjelica, Conde'nin transferine onay verdi.
Transfer sezonu bitmeden kadrosunu takviye etmenin çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da öncelikli hedeflerden biri ön libero bölgesi olarak öne çıkıyor.
Bordo-mavililer, bu mevki için listesinde olan Fransa'nın Angers kulübünün 23 yaşındaki Fransız ön liberosu Batista Mendy için şu ana kadar kurduğu temaslarda istediğini alamadı. Bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için bonservis bedeli olarak 5 milyon euroya kadar çıksa da Fransızların inadını kıramadı.
Bordo-mavililerde gündeme gelen bir diğer ismin ise İsviçre'nin Zürih takımında forma giyen Cheick Conde olduğu ifade edildi.
23 yaşındaki Gineli oyuncunun kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Trabzonspor'un, oyuncuyu öncelikli olarak bonservisiyle almak istediği ancak kiralama seçeneğinin de masaya yatırılacağı kaydedildi.
Conde, başlayalı 4 hafta olan İsviçre Ligi'nde bütün maçlara ilk 11'de başladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da transfere olumlu yaklaştığı kaydedildi.