Fransa-Danimarka maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası grup maçlarında ikinci karşılaşmalar oynanıyor. D Grubu'nda Fransa ile Danimarka karşı karşıya gelecek. İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa, Tunus ile berabere kalan Danimarka ile karşılaşacak. Peki Fransa-Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fransa-Danimarka maçına dair detayları sitemizde bulabilirsiniz.

Abone Ol