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Fransa-Danimarka maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası grup maçlarında ikinci karşılaşmalar oynanıyor. D Grubu'nda Fransa ile Danimarka karşı karşıya gelecek. İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa, Tunus ile berabere kalan Danimarka ile karşılaşacak. Peki Fransa-Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fransa-Danimarka maçına dair detayları sitemizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Fransa-Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fransa ilk maçını farklı kazandı: 4-1

2022 Dünya Kupası grup maçlarıyla devam ediyor. İlk grup maçları tamamlanırken, ikinci maçlar oynanmaya başladı. D Grubu maçındaysa Fransa ile Danimarka karşılaşacak.

Fransa-Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında 26 Kasım Cumartesi günü rakip olacak. Stadyum 974'te oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Fransa ilk maçını farklı kazanmıştı

İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı. Fransa bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini alarak rakibini geride bırakmanın peşinde. Avustralya ile oynanan karşılaşmada ön çapraz bağları kopan Fransız savunma oyuncusu Lucas Hernandez, turnuvayı kapatmıştı.

  • D Grubu'nda günün diğer maçında ise Tunus ile Avustralya karşı karşıya gelecek.

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