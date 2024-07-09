|
Spor

EURO 2024'te ilk finalist bugün belli oluyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında bugün İspanya ile Fransa karşılaşacak. Müsabakayı kazanan ekip, şampiyonada adını finale yazdıracak. Peki Fransa İspanya maçı bu akşam saat kaçta oynanacak? İşte maça dair detaylar.

11:10 - 9/07/2024 вторник
Güncelleme: 17:37 - 9/07/2024 вторник
Yeni Şafak
İki takım da şampiyonada 6. kez yarı final oynayacak.
İki takım da şampiyonada 6. kez yarı final oynayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak.
Fransa İspanya yarı final maçı Münih Futbol Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak
ve TRT 1'den yayınlanacak müsabakada turnuvanın favorileri İspanya ile Fransa yarı finalde mücadele edecek. Maçı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek.

Bugünkü müsabakayı kazanacak takım, Hollanda-İngiltere eşleşmesini geçecek ekiple pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.


İspanya, şampiyonada tüm maçlarını kazanırken, Fransa ise 2 galibiyet ve 2 beraberlikle yarı finale kadar geldi.


Muhtemel 11'ler

İspanya:
Unai Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Morata, Williams.

Fransa:
Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hemandez, Kante, Tchouameni, Camavinga, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe.




#EURO 2024
#İngiltere
#Fransa
7 часа(ов) назад
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF Telafi sınavları ne zaman başlayacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete üç ders sınav tarihi