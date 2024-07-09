İki takım da şampiyonada 6. kez yarı final oynayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak.
Fransa İspanya yarı final maçı Münih Futbol Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak
ve TRT 1'den yayınlanacak müsabakada turnuvanın favorileri İspanya ile Fransa yarı finalde mücadele edecek. Maçı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek.
Bugünkü müsabakayı kazanacak takım, Hollanda-İngiltere eşleşmesini geçecek ekiple pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.
İspanya, şampiyonada tüm maçlarını kazanırken, Fransa ise 2 galibiyet ve 2 beraberlikle yarı finale kadar geldi.
Muhtemel 11'ler
İspanya:
Unai Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Morata, Williams.
Fransa:
Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hemandez, Kante, Tchouameni, Camavinga, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe.
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7 часа(ов) назад