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Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain

Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain

20:305/04/2025, Cumartesi
AA
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PSG'nin maç sonu yaşadığı sevinç.
PSG'nin maç sonu yaşadığı sevinç.

Fransa Ligue 1 28. haftasında Paris Saint-Germain sahasında Angers'i 1-0 mağlup etti ve 2024-25 sezonunun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa 1. Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında konuk ettiği Angers'i 1-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), 2024-25 sezonunun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmada namağlup PSG'nin golünü 55. dakikada genç forvet Desire Doue kaydetti.


Ligde puanını 74'e çıkartan Paris ekibi, bir maçı eksik ikinci sıradaki Monaco ile puan farkını 24'e çıkartarak 28. haftada şampiyonluğu garantiledi.


İspanyol teknik adam Luis Enrique yönetimindeki PSG, üst üste 4, toplamda ise 13. şampiyonluğa ulaştı.






#Paris Saint Germain
#Fransa Ligue 1
#Angers

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