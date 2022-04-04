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Spor Freiburg Bayern Münih maçına itiraz etti
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Freiburg Bayern Münih maçına itiraz etti

Bundesliga'da Freiburg, ligin 28. haftasında Bayern Münih ile oynadığı ve 4-1 yenildiği karşılaşmada rakibin bir süre sahada 12 oyuncu bulundurduğu gerekçesiyle müsabakanın sonucuna itiraz etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Freiburg Bayern Münih maçına itiraz etti
Freiburg-Bayern Münih

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın 28. haftası ilginç bir maça sahne oldu. Lider Bayern Münih deplasmanda 5. sırada yer alan Freiburg'a konuk oldu. Gelecek sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyen siyah beyazlı ekip sahasında Bayern'e 4-1 mağlup oldu.

  • Karşılaşmanın ilginç olayı ise Bavyera ekibinin kısa bir süre 12 kişi oynaması oldu. Bunun üzerine Freiburg bir süre sahada 12 oyuncu bulunmasına itiraz etti. Almanya Futbol Federasyonu'nun ilerleyen günlerde kararı değerlendirerek nihai bir sonucu açıklaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Bayern Münih, deplasmanda Freiburg’u 4-1 yendiği maçta, karşılaşmanın son anlarında Münih, oyuncu değişikliği sırasında yaşanan bir kargaşadan dolayı kısa bir süreliğine 12 kişi oynamıştı.
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