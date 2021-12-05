Freiburg M'gladbach'ı sahadan sildi

Hayat

Film Festivali'nde “Dostluk” kazandı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, özel seçkiler, söyleşiler ve panellerle birlikte adeta bir okul haline geldi. Festival kapsamında buluştuğumuz yurt dışından ve yurt içinden gelen oyuncu ve yönetmenler hem çok heyecanlı hem de ilgiden memnun.