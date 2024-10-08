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Galatasaray ilk yenilgisini aldı: Sahasında Nymburk'a mağlup oldu |ÖZET

Galatasaray ilk yenilgisini aldı: Sahasında Nymburk'a mağlup oldu |ÖZET

22:188/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray ilk kez mağlup.
Galatasaray ilk kez mağlup.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmasında D Grubu’nda Galatasaray, sahasında ERA Nymburk'a 87-75 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılarda James Palmer 19 sayı 2 ribaund 5 asist, Otis Livingston 12 sayı 3 ribaund 7 asist, Ebuka İzundu 10 sayı 8 ribaund ile oynadı. Galatasaray - ERA Nymburk maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında ERA Nymburk'a 87-75 mağlup oldu.


Periyotlar:

1. Periyot: 12-23

2. Periyot: 37-46

3. Periyot: 57-66

4. Periyot: 75-87


Sarı-kırmızılılarda James Palmer 19 sayı 2 ribaund 5 asist, Otis Livingston 12 sayı 3 ribaund 7 asist, Ebuka İzundu 10 sayı 8 ribaund ile oynadı.


Nymburk'ta ise Christian Bishop 15 sayı 9 ribaund 1 asist, jaromir Bohacık 13 sayı 1 ribaund 2 asist ile oynadı.


Bu sonuçla Galatasaray grupta ilk yenilgisini yaşarken ERA Nymburk ise grupta ikide iki yaparak liderliğe yükseldi.


GALATASARAY - NYMBURK MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - ERA Nymburk maçının özetini izlemek için


#Galatasaray
#ERA Nymburk
#Basketbol Şampiyonlar Ligi

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