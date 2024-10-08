Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmasında D Grubu’nda Galatasaray, sahasında ERA Nymburk'a 87-75 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılarda James Palmer 19 sayı 2 ribaund 5 asist, Otis Livingston 12 sayı 3 ribaund 7 asist, Ebuka İzundu 10 sayı 8 ribaund ile oynadı. Galatasaray - ERA Nymburk maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında ERA Nymburk'a 87-75 mağlup oldu.
1. Periyot: 12-23
2. Periyot: 37-46
3. Periyot: 57-66
4. Periyot: 75-87
Sarı-kırmızılılarda James Palmer 19 sayı 2 ribaund 5 asist, Otis Livingston 12 sayı 3 ribaund 7 asist, Ebuka İzundu 10 sayı 8 ribaund ile oynadı.
Nymburk'ta ise Christian Bishop 15 sayı 9 ribaund 1 asist, jaromir Bohacık 13 sayı 1 ribaund 2 asist ile oynadı.
Bu sonuçla Galatasaray grupta ilk yenilgisini yaşarken ERA Nymburk ise grupta ikide iki yaparak liderliğe yükseldi.