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Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde

19:539/05/2025, الجمعة
G: 9/05/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Temsilcimiz Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı pazar günü 20.00'de oynanacak.

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da İspanyol ekibi Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Müsabakanın ilk çeyreğini 24-20 önde tamamlayan Tenerife, soyunma odasına da 43-40 önde gitti.


Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray, periyodu 64-55'lik skorla önde geçti. Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren temsilcimiz mücadeleyi 90-80 kazandı ve finale çıktı.


Sarı kırmızılılar, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde 11 Mayıs Pazar günü AEK - Unicaja maçının galibiyle karşılaşacak.


Karşılaşmayı Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman da takip etti.




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