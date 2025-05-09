Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Temsilcimiz Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı pazar günü 20.00'de oynanacak.
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da İspanyol ekibi Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Müsabakanın ilk çeyreğini 24-20 önde tamamlayan Tenerife, soyunma odasına da 43-40 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray, periyodu 64-55'lik skorla önde geçti. Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren temsilcimiz mücadeleyi 90-80 kazandı ve finale çıktı.
Sarı kırmızılılar, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde 11 Mayıs Pazar günü AEK - Unicaja maçının galibiyle karşılaşacak.
Karşılaşmayı Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman da takip etti.