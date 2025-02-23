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Dev rekabette 402. randevu

Dev rekabette 402. randevu

11:1223/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
AA
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Ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 Galatasaray kazanmıştı.
Ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 Galatasaray kazanmıştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 402. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.


Sarı-lacivertliler, geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.


Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

Pazartesi günü oynanacak derbi 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı yayımlanacak.

Ligde 136. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 135 kez karşılaştı.


Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.


Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

Derbinin şampiyonluk düğümünü büyük oranda çözmesi bekleniyor.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.


Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.


Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.


Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.







#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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