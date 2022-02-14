Spor Galatasaray gelecek sezon için Rus sol beki radarına aldı
TRANSFER

Galatasaray gelecek sezon için Rus sol beki radarına aldı

Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan ve 28 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Galatasaray, gelecek sezon içinde transfer planlaması yapıyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda, Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temaslarda bulunduğu iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray gelecek sezon için Rus sol beki radarına aldı
Gorshkov bu sezon Rusya liginde 19 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

Son olarak sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve oynadığı son 14 maçta sadece bir kez kazanabilen Galatasaray için bir transfer iddiası geldi.

Bu sezonki kötü performansını bir türlü kıramayan ve düşme hattının hemen üzerinde bulunan sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon için transfer planlaması yapıyor.

Rus basınından RB Sport'un haberine göre, Galatasaray daha önce Spartak Moskova'nın ilgilendiği 22 yaşındaki sol bek Yuri Gorshkov için temaslarda bulundu.

Rus spor basınında geniş yer bulan haberde, sarı-kırmızılıların oyuncunun menajeri ile temasa geçerek oyuncunun transfer durumu ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.

2020'de Chartanovo'dan Krylya Sovetov Samara'ya transfer olan Yuri Gorshkov'un takımı ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Gorshkov, bu sezon Rusya liginde 19 maça çıktı ve 3 asist yaptı.


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