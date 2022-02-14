Galatasaray gelecek sezon için Rus sol beki radarına aldı

Gorshkov bu sezon Rusya liginde 19 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

Son olarak sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve oynadığı son 14 maçta sadece bir kez kazanabilen Galatasaray için bir transfer iddiası geldi.

Bu sezonki kötü performansını bir türlü kıramayan ve düşme hattının hemen üzerinde bulunan sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon için transfer planlaması yapıyor.

Rus basınından RB Sport'un haberine göre, Galatasaray daha önce Spartak Moskova'nın ilgilendiği 22 yaşındaki sol bek Yuri Gorshkov için temaslarda bulundu.

Rus spor basınında geniş yer bulan haberde, sarı-kırmızılıların oyuncunun menajeri ile temasa geçerek oyuncunun transfer durumu ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.

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2020'de Chartanovo'dan Krylya Sovetov Samara'ya transfer olan Yuri Gorshkov'un takımı ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Gorshkov, bu sezon Rusya liginde 19 maça çıktı ve 3 asist yaptı.



