Galatasaray-Hatayspor maçında sosyal medyada gündem olan pozisyon

Galatasaray-Hatayspor maçında Viktor Nelsson'un yerde kaldığı pozisyonda sarı kırmızılılar penaltı bekledi. Hakem Hüseyin Göçek pozisyon esnasında kulaklığını göstererek VAR'ın kararını bekleyeceğini belirtti. VAR'dan herhangi bir uyarı gelmeyince oyun devam etti.
Eski Hakem Abdullah Yılmaz yaptığı paylaşımda pozisyon için penaltı kararının verilmesi gerektiğini söyledi.
İşte Yılmaz'ın paylaşımı;
Galatasaray Hatay
Hüseyin Göçek
V Ali Şansalan
👉Hatay lı oyuncunun çift koluyla sarılıp GS lı oyuncuyu indirmesi
Tartışmasız PENALTI
👉Talimat gereği çift kolla sarılma
VAR MÜDAHALESİ için açık Kanıttır #GSvHTY pic.twitter.com/SCwWQjPFge
Galatasaray Hatay