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Galatasaray-Hatayspor maçında sosyal medyada gündem olan pozisyon

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmanın ilk yarısında tartışılan bir pozisyon yaşandı. Viktor Nelsson'un yerde kaldığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek, VAR'ın kararını bekledi. Göçek, VAR'ın uyarmaması sonrasında oyunu devam ettirdi. Eski hakem Abdullah Yılmaz konuyla ilgili detaylı bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Hatayspor maçında sosyal medyada gündem olan pozisyon
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Galatasaray-Hatayspor maçında Viktor Nelsson'un yerde kaldığı pozisyonda sarı kırmızılılar penaltı bekledi. Hakem Hüseyin Göçek pozisyon esnasında kulaklığını göstererek VAR'ın kararını bekleyeceğini belirtti. VAR'dan herhangi bir uyarı gelmeyince oyun devam etti.

Eski Hakem Abdullah Yılmaz yaptığı paylaşımda pozisyon için penaltı kararının verilmesi gerektiğini söyledi.

İşte Yılmaz'ın paylaşımı;

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