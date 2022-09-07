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Galatasaray'da James Rodriguez sesleri

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray, transfer uçaklarını arka arkaya indirmeye hazırlanıyor. Icardi'yi akşam saatlerinde İstanbul'a getirmeye hazırlanan Galatasaray, James Rodriguez ile de anlaşma sağladı. Galatasaray'ın James Rodriguez transferine dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray James Rodriguez ile anlaşma sağladı mı?
Transfermarkt verilerine göre Rodriguez'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Bu sezon birbirinden flaş transferlere imza atan Galatasaray, kapanışı da yıldızlarla yapacak. Sarı-kırmızılı takım, yarın bitecek olan transfer tescil döneminden önce uçakları art arda İstanbul’a indirecek. Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray’da transfer döneminin bitişi de görkemli olacak.

Galatasaray James Rodriguez ile anlaşma sağladı

PSG'den Icardi ile anlaşma sağlayan ve yıldız oyuncuyu bu akşam saatlerinde İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım Al-Rayyan forması giyen 31 yaşındaki James Rodriguez ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın, Al-Rayyan ile de anlaşma sağlayabilirse, yıldız oyuncu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak.

  • Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan James Rodriguez, bu sezon 2 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre Rodriguez'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

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