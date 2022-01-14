Galatasaray Kolombiyalı Juan Fernando Quintero'nun peşinde: Görüşme yapıldı

Ligde istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da, takımın başına daha önce Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol hoca Domenec Torrent getirildi.
Galatasaray Kolombiyalı Juan Fernando Quintero'nun peşinde
Yeni teknik direktörle birlikte transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takımın, Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen ile yollarını ayıran ve şu anda boşta olan Kolombiyalı orta saha Juan Fernando Quintero ile ilgilendiği iddia edildi.
Menajeriyle görüşüldü
Arjantin basınında yer alan haberlerde, Galatasaray ve Flamengo'nun 28 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği ve menajeriyle görüştüğü kaydedildi. Aynı zamanda oyuncunun eski takımı River Plate'e yakın olduğu fakat gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
- Geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan Juan Fernando Quintero, 1 gol ve 6 asistle oynadı.
Çin Ligi takımlarından Shenzhen ile sözleşmesini sonlandıran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu
Juan Fernando Quintero, Galatasaray'ın radarına girdi.
River Plate'in de yeniden kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı için, Galatasaray ve Flamengo oyuncunun menajeriyle görüştü. pic.twitter.com/8juwnFd5TL
Çin Ligi takımlarından Shenzhen ile sözleşmesini sonlandıran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu