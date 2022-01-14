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Galatasaray Kolombiyalı Juan Fernando Quintero'nun peşinde: Görüşme yapıldı

Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran ve İspanyol hoca Domenec Torrent ile anlaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım şu anda boşta olan Kolombiyalı oyuncu Juan Fernando Quintero için görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaray Kolombiyalı Juan Fernando Quinteronun peşinde: Görüşme yapıldı
Transfermarkt verilerine göre Juan Fernando Quintero'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Ligde istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da, takımın başına daha önce Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol hoca Domenec Torrent getirildi.

Galatasaray Kolombiyalı Juan Fernando Quintero'nun peşinde

Yeni teknik direktörle birlikte transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takımın, Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen ile yollarını ayıran ve şu anda boşta olan Kolombiyalı orta saha Juan Fernando Quintero ile ilgilendiği iddia edildi.

Menajeriyle görüşüldü

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Galatasaray ve Flamengo'nun 28 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği ve menajeriyle görüştüğü kaydedildi. Aynı zamanda oyuncunun eski takımı River Plate'e yakın olduğu fakat gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

  • Geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan Juan Fernando Quintero, 1 gol ve 6 asistle oynadı.

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